"الشباب" يهزم "العدالة" وديًّا استعدادًا لانطلاق الدوري

وفي الشوط الثاني أجرى مدرب الشباب تبديلات بدخول إياجو سانتوس، ونواف العابد، وصبياني، والغامدي، وخروج نادر الشراري، وكريتشوفياك، ومتعب الحربي، وفواز الصقور، كما زج مورينيو باللاعبين تركي العمار، وأحمد عبده، ومحمد آدم، وأخرج هتان باهبري، وكارلوس جونيور، وآرون بوبيندزا في آخر 15 دقيقة من المباراة.