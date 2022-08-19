"الشباب" يهزم "العدالة" وديًّا استعدادًا لانطلاق الدوري

حقَّق الشباب فوزًا معنويًّا على نظيره فريق العدالة الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين السعودي (2-1) في مباراة ودية اليوم الجمعة على ملعب نادي الشباب بالرياض، وذلك ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022/ 2023.
بادر أصحاب الضيافة مبكرًا بافتتاح التسجيل عن طريق الأرجنتيني كريستيان جوانكا بالدقيقة الأولى، قبل أن يعادل العدالة النتيجة عبر لاعبه رينالدو لينيس؛ لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).
وفي الشوط الثاني نجح الشباب في تسجيل هدف الفوز بواسطة البديل نواف العابد في الدقيقة الـ(73) من ركلة جزاء.
دخل الإسباني فيسنتي مورينيو المدير الفني لفريق الشباب المباراة بتشكيلة مكونة من: كيم سيونج جيو، وفواز الصقور، وحسان تمبكتي، ونادر الشراري، ومتعب الحربي، وكريتشوفياك، وحسين القحطاني، وكريستيان جوانكا، وهتان باهبري، وآرون بوبيندزا، وكارلوس جونيور.
وفي الشوط الثاني أجرى مدرب الشباب تبديلات بدخول إياجو سانتوس، ونواف العابد، وصبياني، والغامدي، وخروج نادر الشراري، وكريتشوفياك، ومتعب الحربي، وفواز الصقور، كما زج مورينيو باللاعبين تركي العمار، وأحمد عبده، ومحمد آدم، وأخرج هتان باهبري، وكارلوس جونيور، وآرون بوبيندزا في آخر 15 دقيقة من المباراة.
وشهدت مباراة الشباب والعدالة حضور رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان.
يُشار إلى أن الشباب سيقص مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت القادم، الموافق 26 أغسطس الجاري، بمواجهة الباطن على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.