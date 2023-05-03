غداً الخميس.. القطيف تستضيف منافسات نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة

تنطلق، غدًا الخميس، منافسات نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز في القطيف، بإقامة مباراتين، والفائزان منهما يلتقيان في نهائي المسابقة يوم الجمعة.