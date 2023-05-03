غداً الخميس.. القطيف تستضيف منافسات نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة

تنطلق، غدًا الخميس، منافسات نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز في القطيف، بإقامة مباراتين، والفائزان منهما يلتقيان في نهائي المسابقة يوم الجمعة.
ويلتقي في اللقاء الأول الاتحاد بنظيره الهلال عند الساعة 5 مساء.
اللقاء الثاني يجمع النصر بنظيره الأهلي عند الساعة 7 مساء؛ لتحديد الطرف الثاني في النهائي.
والفائزان من المباراتين يلتقيان الجمعة على نفس الصالة في نهائي البطولة عند الساعة 7 مساءً.
وسيتم نقل المباريات على قناة ssc، ويصاحب اللقاء استديو تحليلي لتحليل المباريات.
من جانبه، خصّص الاتحاد السعودي لكرة السلة عددًا من الفعاليات والمسابقات للجماهير في الدور نصف نهائي والنهائي، ويُتوقع حضور جماهيري جيد خاصة أن ختام مسابقة كأس وزارة الرياضة تقام لأول مرة بالقطيف.