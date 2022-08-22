الاتحاد السعودي لكرة القدم: أكثر من 135 مليون ريال صُرفت للأندية في الموسم الماضي

من جانبه، رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل شكره للقيادة الرشيدة على الدعم السخي الذي تحظى به كرة القدم السعودية بمتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، موضحًا أن رفع قيمة هذه المكافآت جزءٌ من استراتيجية اتحاد القدم، وتحفيز للأندية على بذل كل ما لديها من جهد لتحقيق أفضل النتائج خلال الموسم.