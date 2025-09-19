الخليج ينفرد بصدارة ممتاز اليد وتعادل الهدى والأهلي في أبرز مواجهات الجولة الخامسة

وتعادل الهدى مع الأهلي في أبرز مواجهات الجولة بنتيجة (30-30)، ليصل رصيد الهدى إلى 9 نقاط في المركز الثاني، واستمر الأهلي في المركز الرابع بـ 7 نقاط، وتلقى مضر خسارته الأولى في البطولة من نظيره النور بنتيجة (23-24)، ليرفع النور رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصيد مضر عند 8 نقاط تراجع بها للمركز الثالث.