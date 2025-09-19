الخليج ينفرد بصدارة ممتاز اليد وتعادل الهدى والأهلي في أبرز مواجهات الجولة الخامسة

انفرد فريق الخليج بصدارة بطولة الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2025-2026م مع ختام مواجهات الجولة الخامسة التي جرت اليوم الجمعة، وأستطاع فيها الخليج الفوز على العدالة بنتيجة (16-37)، وحافظ على حصد العلامة الكاملة بعد أن رفع رصيده إلى 10 نقاط.
وتعادل الهدى مع الأهلي في أبرز مواجهات الجولة بنتيجة (30-30)، ليصل رصيد الهدى إلى 9 نقاط في المركز الثاني، واستمر الأهلي في المركز الرابع بـ 7 نقاط، وتلقى مضر خسارته الأولى في البطولة من نظيره النور بنتيجة (23-24)، ليرفع النور رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصيد مضر عند 8 نقاط تراجع بها للمركز الثالث.
وأسفرت باقي نتائج مواجهات الجولة عن فوز الزلفي على الفتح بنتيجة (25-29)، وحقق المحيط أول انتصاراته في البطولة على حساب الصفا بنتيجة (32-28).