رياضة

الخليج ينفرد بصدارة ممتاز اليد وتعادل الهدى والأهلي في أبرز مواجهات الجولة الخامسة

الخليج ينفرد بصدارة ممتاز اليد وتعادل الهدى والأهلي في أبرز مواجهات الجولة الخامسة
تم النشر في

انفرد فريق الخليج بصدارة بطولة الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2025-2026م مع ختام مواجهات الجولة الخامسة التي جرت اليوم الجمعة، وأستطاع فيها الخليج الفوز على العدالة بنتيجة (16-37)، وحافظ على حصد العلامة الكاملة بعد أن رفع رصيده إلى 10 نقاط.

وتعادل الهدى مع الأهلي في أبرز مواجهات الجولة بنتيجة (30-30)، ليصل رصيد الهدى إلى 9 نقاط في المركز الثاني، واستمر الأهلي في المركز الرابع بـ 7 نقاط، وتلقى مضر خسارته الأولى في البطولة من نظيره النور بنتيجة (23-24)، ليرفع النور رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصيد مضر عند 8 نقاط تراجع بها للمركز الثالث.

وأسفرت باقي نتائج مواجهات الجولة عن فوز الزلفي على الفتح بنتيجة (25-29)، وحقق المحيط أول انتصاراته في البطولة على حساب الصفا بنتيجة (32-28).

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org