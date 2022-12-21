"جوارديولا" مدرب "السيتي": بالنسبة لي "ميسي" هو الأفضل

قال الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، الأربعاء: إن ليونيل ميسي يستحق لقب أفضل لاعب على مر العصور حتى بدون الفوز بكأس العالم.
وقاد "ميسي" منتخب الأرجنتين للفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم، الأحد الماضي.
كما فاز اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، والذي استمتع بفترة عامرة بالألقاب تحت قيادة "جوارديولا" خلال وجوده في برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم.
وتابع "جوارديولا" للصحفيين قبل مواجهة ليفربول في الدور الرابع لكأس الرابطة، الخميس: "إنه بلا شك أفضل لاعب على مرّ العصور، بالنسبة لي هو الأفضل، لا أعتقد أن أي لاعب آخر يمكنه مضاهاة مع فعله ميسي، الناس الذين شاهدوا بيليه وألفريدو دي ستيفانو أو دييجو مارادونا تكون وجهة نظرهم عاطفية، لكن على الجانب الآخر حتى لو لم يفز ميسي بكأس العالم لن يتغير رأيي".
وأضاف "جوارديولا" إن لاعبي "سيتي" الـ16 الذين شاركوا في كأس العالم سيعودون تدريجيًا للتركيز على مهمتهم مع النادي.
واختتم: "اليوم، عاد ستة لاعبين، خاضوا تجربة فريدة، آمل أن يعودوا في حالة معنوية مرتفعة وفي غضون أربع أعوام يمكنهم الحصول على تجربة أخرى في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، اللاعبون الذين شاركوا في كأس العالم في حالة أفضل من اللاعبين الموجودين هنا".