"جوارديولا" مدرب "السيتي": بالنسبة لي "ميسي" هو الأفضل

وتابع "جوارديولا" للصحفيين قبل مواجهة ليفربول في الدور الرابع لكأس الرابطة، الخميس: "إنه بلا شك أفضل لاعب على مرّ العصور، بالنسبة لي هو الأفضل، لا أعتقد أن أي لاعب آخر يمكنه مضاهاة مع فعله ميسي، الناس الذين شاهدوا بيليه وألفريدو دي ستيفانو أو دييجو مارادونا تكون وجهة نظرهم عاطفية، لكن على الجانب الآخر حتى لو لم يفز ميسي بكأس العالم لن يتغير رأيي".