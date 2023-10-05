الاتحاد العراقي لكرة القدم يؤكد دعمه الكامل لملف المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 م

وأوضح: علينا جميعًا أن نقف إلى جانب أشقائنا في المملكة العربية السعودية، وأن ندعم ملفهم المقدم، ونطمح لأن تكون نسخة مونديال 2034 ناجحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولدينا الثقة الكاملة في قدرات الأشقاء في السعودية وأنهم سيقدمون نسخة رائعة ونحن من الداعمين لتفوقهم.