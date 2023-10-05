الاتحاد العراقي لكرة القدم يؤكد دعمه الكامل لملف المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 م

أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال -نيابة عن أسرة الاتحاد- دعمه الكامل لملف المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.
وقال: إن تقديم ملف استضافة نسخة كأس العالم 2034 من قِبَل الاتحاد السعودي لكرة القدم، هو نجاح يُحسب للجميع، وعلينا دعم الملف بكامل ما أوتينا من إمكانية وقوة، وتسخير جميع الجهود من أجل إنجاح الاستضافة بالشكل الذي يُبهر العالم بأسره.
وأوضح: علينا جميعًا أن نقف إلى جانب أشقائنا في المملكة العربية السعودية، وأن ندعم ملفهم المقدم، ونطمح لأن تكون نسخة مونديال 2034 ناجحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولدينا الثقة الكاملة في قدرات الأشقاء في السعودية وأنهم سيقدمون نسخة رائعة ونحن من الداعمين لتفوقهم.