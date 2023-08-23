"الثنيان": بيني وبين "البلطان" القانون.. ولهذا السبب اخترنا عرض الهلال وليس النصر

كشف خالد الثنيان، رئيس نادي الشباب، عن أسباب انتقال حسان تمبكتي مدافع الفريق إلى صفوف الهلال هذا الصيف.
وقال الثنيان في تصريحات فضائية عبر برنامج "في المرمى" على قناة "العربية": إن هناك العديد من الأسباب التي دفعت الإدارة لبيع عقد تمبكتي؛ أهمها أن النادي كان يحتاج لسيولة مادية، وأن اللاعب كان موعودًا بالرحيل من قبلُ، وكان لديه حالة من الشرود".
وأوضح رئيس "الشباب" أنه وافق على عرض الهلال؛ للفائدة التي سيحققها للشباب في عدة أمور، واعترف بأنه تلقى بالفعل عرضًا ماليًّا من النصر أعلى بكثير من الهلال؛ ولكن بعد أن كان قد أتم الاتفاق بشكل نهائي مع إدارة الزعيم".
وتابع: "تلقينا عروضًا من الاتحاد والأهلي والنصر؛ ولكن وجدنا أن الفائدة الفنية من عرض الهلال كانت أكثر، ولا أنظر إلى الميول السابقة؛ بل أعمل من أجل النجاح، وأنا ملتزم للنادي والفريق، وإيجاد المصادر التي تفيد النادي".
وعن تصريحات "خالد البلطان" الرئيس السابق ضده، قال: "البلطان باع في 5 سنوات 8 لاعبين، آخرهم المهاجم إيغالو الذي كان من الممكن أن يحقق بطولة مع الشباب، ولا أتابع التصريحات الإعلامية التي أرى بعضها مضيعة للوقت، وهناك جهات مختصة للنظر في تصريحات البلطان، وكل إنسان محمي بالقانون".
وأكد رئيس "الشباب" أن ردود فعل الأعضاء الذهبيين كانت متباينة بشأن مستقبل حسان تمبكتي، منهم من أراد التأجيل، وآخر رفض مغادرته، وهناك من طلب الموافقة على أكبر مبلغ.
وصرّح بأن الإدارة تعمل على تعزيز صفوف الفريق بالتعاقد مع صفقات جديدة في أبرزهم: ديماراي غراي لاعب إيفرتون ومنتخب جامايكا، ونينو المدافع الذي انضم مؤخرًا إلى قائمة منتخب البرازيل.
واختتم حديثه معلنًا مقاضاة خالد البلطان أمام الجهات القانونية المختصة، سواء الرياضية أو المدنية، بعد الإساءات التي وجّهها له خلال الساعات الماضية.