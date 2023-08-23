"الثنيان": بيني وبين "البلطان" القانون.. ولهذا السبب اخترنا عرض الهلال وليس النصر

وقال الثنيان في تصريحات فضائية عبر برنامج "في المرمى" على قناة "العربية": إن هناك العديد من الأسباب التي دفعت الإدارة لبيع عقد تمبكتي؛ أهمها أن النادي كان يحتاج لسيولة مادية، وأن اللاعب كان موعودًا بالرحيل من قبلُ، وكان لديه حالة من الشرود".