نفاد الدفعة الأولى لتذاكر كأس السوبر الإيطالي .. في موسم الدرعية

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن طرح تذاكر الدفعة الثانية في وقت لاحق عبر الحساب الرسمي لموسم الدرعية 2022، حيث إنه من المتوقع أن تشهد القمة بين قطبي كرة القدم الإيطالية؛ الإنتر حامل كأس إيطاليا الحالي، والميلان بطل الدوري، حضورًا جماهيريًا عريضًا، وذلك للشعبية الجماهيرية الجارفة للفريقين في المملكة والعالم، وما تحظى به من أهمية فنية على الصعيد الرياضي، وكذلك في الجانب الإعلامي على المستوى العالمي.