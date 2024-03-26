الشباب : "كاراسكو" يغيب عن "ديربي" الهلال

أعلن نادي الشباب عن تأجيل عودة مهاجم الفريق الكروي الأول البلجيكي يانيك كاراسكو إلى مدينة الرياض، والتي كانت مقررة أمس الاثنين.
ويغيب "كاراسكو" عن مواجهة الهلال السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "تأجلت عودة اللاعب البلجيكي كاراسكو إلـى العاصمة الريـاض، بعـد موافقة المدرب البرتغالي بيريرا، الذي اطلع على توصية طبيب منتخب بلجيكا المشرف على تأهيل اللاعب، وذلك خلال المكالمة الهاتفية التي جمعت الأخير مع المدير الرياضي لنادي الشباب الإيطالي دومينيك تيتي".
وأضاف :"أكد الجهاز الطبي المشرف على تأهيـل كاراسكو أن البرنامج الـذي وضع للاعب يسير بشكل ممتـاز، وأن إصابته شهدت تحسنًا كبيرًا وفقًا للاختبارات التي خضع لها".
وتابع البيان: "يفضل عدم الاستعجال على عودة اللاعب، واستمرار تأهيله تحت إشراف طبيب المنتخـب البلجيكـي وبالتنسيق مع الجهـاز الطبي بالنادي الذي يتابع مستجدات إصابته وتأهيله أولاً بأول".