الشباب : "كاراسكو" يغيب عن "ديربي" الهلال

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "تأجلت عودة اللاعب البلجيكي كاراسكو إلـى العاصمة الريـاض، بعـد موافقة المدرب البرتغالي بيريرا، الذي اطلع على توصية طبيب منتخب بلجيكا المشرف على تأهيل اللاعب، وذلك خلال المكالمة الهاتفية التي جمعت الأخير مع المدير الرياضي لنادي الشباب الإيطالي دومينيك تيتي".