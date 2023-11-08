انطلاق المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم للأندية 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" عن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من بيع تذاكر النسخة الـ20 لكأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها محافظة جدة بالمملكة خلال الفترة ما بين 12 و22 ديسمبر 2023 م.
وطرح موقع الاتحاد الدولي على حسابه جميع أنواع التذاكر الفردية لجميع المباريات وكل الفئات، بالإضافة إلى تذاكر خاصة بالملعب (حزمة خاصة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وحزمة خاصة بملعب الأمير عبدالله الفيصل)، وتذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة وتذاكر الوصول السهل العادية، وتذاكر الوصول السهل بسَعة - متاحة عند الطلب، إذ إن التذاكر، متاحة ويمكن الحصول عليها عبر الموقع FIFA.com/tickets حتى انتهاء البطولة.
يُذكر أن بطولة كأس العالم للأندية 2023 "السعودية" سيتنافس عليها سبعة أندية؛ وهي أندية: الاتحاد السعودي، ومانشيستر سيتي الإنجليزي، وأوراوا الياباني، والأهلي المصري، وليون المكسيكي، وفلومينينسي البرازيلي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.