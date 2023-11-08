انطلاق المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم للأندية 2023

وطرح موقع الاتحاد الدولي على حسابه جميع أنواع التذاكر الفردية لجميع المباريات وكل الفئات، بالإضافة إلى تذاكر خاصة بالملعب (حزمة خاصة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وحزمة خاصة بملعب الأمير عبدالله الفيصل)، وتذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة وتذاكر الوصول السهل العادية، وتذاكر الوصول السهل بسَعة - متاحة عند الطلب، إذ إن التذاكر، متاحة ويمكن الحصول عليها عبر الموقع FIFA.com/tickets حتى انتهاء البطولة.