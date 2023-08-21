في بطولة غرب آسيا.. أخضر الطائرة يحلق إلى الدور النصف النهائي لمواجهة لبنان

وقدم الأخضر مستوى أكثر من رائع وفرض سيطرته على مجريات المباراة، وسيقابل الأخضر في الدور النصف النهائي المنتخب اللبناني غداً الثلاثاء عند الساعة الـ6 مساء وذلك بعد فوزه على المنتخب الإماراتي بثلاثة أشواط نظيفة 25/21، 25/17، 26/24 .