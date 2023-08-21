في بطولة غرب آسيا.. أخضر الطائرة يحلق إلى الدور النصف النهائي لمواجهة لبنان

تأهل المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الناشئين إلى الدور النصف النهائي في بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة تحت 19 سنة بعد فوزه المستحق على المنتخب السوري بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعتهما على صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة، وجاءت الأشواط 25/11، 25/18، 25/15.
وقدم الأخضر مستوى أكثر من رائع وفرض سيطرته على مجريات المباراة، وسيقابل الأخضر في الدور النصف النهائي المنتخب اللبناني غداً الثلاثاء عند الساعة الـ6 مساء وذلك بعد فوزه على المنتخب الإماراتي بثلاثة أشواط نظيفة 25/21، 25/17، 26/24 .
كما تأهل المنتخب الكويتي للدور النصف النهائي على حساب منتخب الأردن بثلاثة أشواط نظيفة 25/19، 25/21، 25/20