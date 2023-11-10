فنر بخشة التركي يخطط للتعاقد مع نجم الهلال الصربي سافيتش

وكان سافيتش صاحب الـ28 عامًا، قد انضم لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم، بقيمة 40 مليون يورو، وينتهي عقده في عام 2026.