فنر بخشة التركي يخطط للتعاقد مع نجم الهلال الصربي سافيتش

كشفت صحيفة "90min" عن تخطيط نادي فنربخشة التركي للتعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب الهلال، بالميركاتو القادم.
وبحسب ما أفادت به الصحيفة التركية فإن فنربخشة يرغب في ضم لاعب الهلال بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى إكمال هذه الإعارة بدفع جزء من راتبه السنوي للنادي السعودي.
وكان سافيتش صاحب الـ28 عامًا، قد انضم لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم، بقيمة 40 مليون يورو، وينتهي عقده في عام 2026.
وشارك سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش مع نادي الهلال هذا الموسم في 13 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف.
ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.