الهلال يراقب موهبة إكوادورية شابة من جنوى لتعزيز الوسط قبل غلق القيد

يواصل نادي الهلال السعودي تحرّكاته في سوق الانتقالات الصيفية لتعزيز صفوفه قبل غلق القيد، ويدرس ضم لاعب مميّز في خانة المواليد. وبحسب ما أورده الصحفي باسكال جوارو، تراقب إدارة الهلال عن قرب الإكوادوري الشاب إيكاتور، نجم جنوى الإيطالي، بعد لفت الأنظار مؤخرًا بتألقه في الدوري الإيطالي بفضل سرعته وقدرته على شغل أكثر من مركز في خط الوسط.