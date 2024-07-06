تقارير.. برونو فيرنانديز يختار الانضمام للنصر

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي مانشستر يونايتد قد سمحت للأندية السعودية وغيرها بالتفاوض على ضم نجم الفريق البرتغالي برونو فرنانديز.

وقالت صحيفةTEAMtalk" " الإنجليزية أن فيرنانديز منفتح لدراسة العروض المقدمة له من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وكشف الموقع عن أن مسؤولي النصر والاتحاد، عقدوا عدة اجتماعات من أجل اللاعب قبل بضعة أسابيع.

وكشف الموقع أن فرنانديز يفضل خيار النصر، خاصة أنه سيمنحه فرصة اللعب إلى جانب مواطنه كريستيانو رونالدو.

وانضم فيرنانديز والبالغ من العمر 29 عامًا، لصفوف مانشستر يونايتد في يناير 2020، قادمًا من سبورتينغ لشبونة، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 70 ملايين يورو.