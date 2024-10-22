لاعب الهلال "مالكوم": ننتظر بشغف بطولة كأس العالم للأندية.. و"نيمار" مثلي الأعلى

كشف لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم البرازيلي "مالكوم"، عن مشواره مع الفريق، وطموحاته في الفترة المقبلة، وعن رؤيته للموسم الجاري.
وتحدث مالكوم في لقاء أجراه المركز الإعلامي لرابطة دوري روشن معه قائلاً: "لدينا طوحات كبيرة في الهلال لتحقيق جميع الألقاب هذا الموسم وعلى رأسها دوري أبطال آسيا".
وتابع: "ننتظر بشغف بطولة كأس العالم للأندية ونستعد لها بشكل جيد من الآن، ونطمح في المنافسة على اللقب مع كبار أندية العالم".
وقال عن مدربه البرتغالي "خيسوس": "صاحب قلب كبير وهو من أفضل مدربي العالم، وأتمنى استمراره معنا دائمًا في الهلال".
وأكد مالكوم إلى أن زميله بالفريق نيمار دا سيلفا هو مثله الأعلى، واللعب معه في فريق واحد شرف كبير له.
واستعاد مالكوم ذكريات الموسم الماضي، مؤكدًا أن هدفه في الأهلي هو الأجمل خلال مشواره مع الهلال، وأنه سيظل في ذاكرته دائمًا.
وأتم محترف الهلال تصريحاته مؤكدًا على جودة اللاعبين السعوديين، مشددًا أن إمكانيات الثلاثي سعود عبدالحميد، وسلمان الفرج، وسالم الدوسري أبهرته بشدة.