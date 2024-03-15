ليفربول يواجه أتالانتا ومواجهة إيطالية خالصة في ربع نهائي الدوري الأوروبي

وأوقعت قرعة الدور قبل النهائي الفائز من بنفيكا ومارسيليا مع الفائز من لقاء ليفربول وأتالانتا، فيما يلعب الفائز من مواجهة ميلان وروما مع الفائز من ليفركوزن ووست هام.