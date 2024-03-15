ليفربول يواجه أتالانتا ومواجهة إيطالية خالصة في ربع نهائي الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي عن مواجهة مرتقبة بين ليفربول وأتالانتا في دور الثمانية من المسابقة.
أجريت يوم الجمعة، قرعة دور الثمانية والدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوربي بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية.
وجاءت مواجهات ربع النهائي على النحو التالي:
ميلان – روما.
ليفربول – أتالانتا.
باير ليفركوزن - وست هام يونايتد.
بنفيكا – مارسيليا.
وتقام جولة الذهاب لدور الثمانية يوم 11 أبريل القادم بملاعب ميلان وليفربول وليفركوزن وبنفيكا، فيما تجرى جولة الإياب بعدها بأسبوع بملاعب روما وأتالانتا وويستهام ومارسيليا.
وأوقعت قرعة الدور قبل النهائي الفائز من بنفيكا ومارسيليا مع الفائز من لقاء ليفربول وأتالانتا، فيما يلعب الفائز من مواجهة ميلان وروما مع الفائز من ليفركوزن ووست هام.
وتجرى جولة الذهاب في المربع الذهبي للبطولة في الثاني من مايو المقبل، بينما تقام جولة الإياب بعدها بأسبوع.
ومن المقرر أن تجرى المباراة النهائية للبطولة يوم 22 مايو على ملعب (أفيفا) في العاصمة الأيرلندية دبلن.