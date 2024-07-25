"عبدالرزاق حمدالله" يلتحق بمعسكر نادي الشباب في إسبانيا بعد انتقاله إلى الفريق

وفي التفاصيل، حرص المدرب البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني لنادي الشباب، على الترحيب بعبدالرزاق حمدالله، وذلك قبل الانتظام بمعسكر الفريق، استعدادًا للمرحلة المقبلة، في ظل الثقة الكبيرة من مجلس إدارة النادي بالمهاجم المغربي، وقدرته على تقديم الإضافة للفريق في الموسم القادم.