"عبدالرزاق حمدالله" يلتحق بمعسكر نادي الشباب في إسبانيا بعد انتقاله إلى الفريق

التحق المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ، بمعسكر فريقه الجديد الشباب، المقام حاليًا بمدينة تينيريفي الإسبانية، بعد يومين من إتمام انتقاله إلى الفريق، تأهبًا لانطلاق الموسم الجديد 2024 / 2025.
وفي التفاصيل، حرص المدرب البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني لنادي الشباب، على الترحيب بعبدالرزاق حمدالله، وذلك قبل الانتظام بمعسكر الفريق، استعدادًا للمرحلة المقبلة، في ظل الثقة الكبيرة من مجلس إدارة النادي بالمهاجم المغربي، وقدرته على تقديم الإضافة للفريق في الموسم القادم.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، صور من وصول اللاعب إلى معسكر الفريق وعلق عليها: "أهلاً بالتاريخي".
وكان نادي الشباب السعودي، أعلن يوم الثلاثاء، عن ضم المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله إلى صفوفه، قادمًا من نادي اتحاد جدة.
ورحل عبدالرزاق حمدالله عن صفوف فريق الاتحاد الذي انضم إليه في يناير 2022، وحقق معه لقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي.
وفي الموسم الماضي 2023 / 2024، لعب مع نادي اتحاد جدة 38 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 29 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة.
ويعد اللاعب عبدالرزاق ثاني الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين السعودي برصيد 129 هدفًا، خلف المهاجم السوري عمر السومة، لاعب الأهلي السابق، الذي يمتلك 144 هدفًا.