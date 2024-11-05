خلال معسكر الدمام.. أخضر الصالات يتعادل مع هولندا بثلاثية

حسم التعادل الإيجابي مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات مع نظيره منتخب هولندا، بنتيجة 3-3، وذلك في اللقاء الودي الدولي "الأول" الذي جمعهما اليوم الثلاثاء على صالة وزارة الرياضة في مدينة الدمام، ضمن مباريات الفيفا الدولية لكرة قدم الصالات FIFA Days.