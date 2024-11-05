خلال معسكر الدمام.. أخضر الصالات يتعادل مع هولندا بثلاثية

حسم التعادل الإيجابي مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات مع نظيره منتخب هولندا، بنتيجة 3-3، وذلك في اللقاء الودي الدولي "الأول" الذي جمعهما اليوم الثلاثاء على صالة وزارة الرياضة في مدينة الدمام، ضمن مباريات الفيفا الدولية لكرة قدم الصالات FIFA Days.
وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدُّم منتخب هولندا بهدفين مقابل هدف للمنتخب السعودي، سجله فرحان الأسمري.
وفي الشوط الثاني أدرك الأخضر التعادل عن طريق فهد الرديني، قبل أن يسجل هولندا الهدف الثالث، ويعود فهد الرديني ويعدِّل النتيجة؛ لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.
ويخوض المنتخبان غدًا الأربعاء مباراتهما الودية الدولية "الثانية" على الصالة ذاتها، ضمن مباريات الفيفا الدولية لكرة قدم الصالات FIFA Days.