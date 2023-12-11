مدرب الاتحاد "جاياردو": نواجه فريقاً صعباً علينا احترامه.. و"بنزيما" يؤكد: متحمسون لخوض المباراة الافتتاحية

من جانبه أكد قائد فريق الاتحاد ونجمه الفرنسي كريم بنزيما جاهزيته مع زملائه اللاعبين لمواجهة الغد، منوّهاً بالعزيمة والإصرار اللذين سادا أجواء المعسكر الاتحادي الإعدادي لهذا اللقاء، لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، لافتاً الانتباه إلى طبيعة مباريات هذا المونديال، واصفاً إياها بالخاصة جداً، حيث إن الفرق المشاركة قوية، مما يتطلب بذل أقصى جهد ممكن لنيل بطاقة التأهل للمرحلة المقبلة من البطولة، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين متحمسون لخوض المباراة الافتتاحية، ويعون مدى أهميتها، وضرورة لعب دقائقها كاملة بتركيز عالٍ، واعدين ببذل أقصى طاقتهم، لا سيما في ظل الحالة المثالية التي يعيشونها حالياً، والسعادة والتناغم مع المدرب مارسيلو غاياردو، الذي يشعرون بقربه منهم، على صعيد المعسكر الإعدادي للبطولة وفي غرف الملابس، مشيراً إلى التجارب السابقة له عندما مثّل فريق ريال مدريد الإسباني واستطاع فيها تحقيق لقب البطولة عدة مرات، مؤكداً أن تلك التجارب جميعها تختلف تماماً عن تجربته التي ينّوي خلالها تقديم كل ما يمكنه لتحقيق الأفضلية مع زملائه ، بدءاً من الفوز في لقاء الغد، والمضي نحو الأدوار القادمة.