مدرب الاتحاد "جاياردو": نواجه فريقاً صعباً علينا احترامه.. و"بنزيما" يؤكد: متحمسون لخوض المباراة الافتتاحية

أكد المدير الفني لنادي الاتحاد مارسيلو غاياردو جاهزية فريقه لمواجهة الغد أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للمباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تجمع فريقي الاتحاد وأوكلاند سيتي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
واعداً بظهورٍ مشرف في المونديال، نظير الرغبة التي ظهرت على لاعبي الفريق في التمارين الأخيرة والاستعدادية لأولى مباريات هذا المونديال، مشيداً بالعناصر الجيدة التي يمتلكها في صفوف فريقه، القادرة على حسم مثل هذه المباريات.
ونوّه بالقيمة الكبيرة التي تحملها هذه البطولة بوصفها أكبر بطولة للأندية على مستوى العالم، وهو الأمر الذي يؤكد صعوبة المنافسة، وضرورة تقديم لاعبي الاتحاد أفضل ما لديهم، خصوصاً في ظل الدعم الجماهيري الكبير الذي يقف خلف الفريق، مشيداً بالنجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي وصفه بأحد أهم وأفضل لاعبي العالم، لذلك وجوده سيسهل العديد من الأمور داخل الملعب.
وجدد غاياردو التأكيد على أهمية الاستفادة من عامل الأرض والجمهور للمضي قدماً باتجاه الدور الثاني من هذه البطولة القارية، رغم جودة أداء لاعبي خصمهم "أوكلاند سيتي"، واصفاً إياه بالصعب، لذا على لاعبي الاتحاد احترامه، لأن ذلك سيكون سلاحه للفوز والتأهل للأدوار القادمة.
من جانبه أكد قائد فريق الاتحاد ونجمه الفرنسي كريم بنزيما جاهزيته مع زملائه اللاعبين لمواجهة الغد، منوّهاً بالعزيمة والإصرار اللذين سادا أجواء المعسكر الاتحادي الإعدادي لهذا اللقاء، لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، لافتاً الانتباه إلى طبيعة مباريات هذا المونديال، واصفاً إياها بالخاصة جداً، حيث إن الفرق المشاركة قوية، مما يتطلب بذل أقصى جهد ممكن لنيل بطاقة التأهل للمرحلة المقبلة من البطولة، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين متحمسون لخوض المباراة الافتتاحية، ويعون مدى أهميتها، وضرورة لعب دقائقها كاملة بتركيز عالٍ، واعدين ببذل أقصى طاقتهم، لا سيما في ظل الحالة المثالية التي يعيشونها حالياً، والسعادة والتناغم مع المدرب مارسيلو غاياردو، الذي يشعرون بقربه منهم، على صعيد المعسكر الإعدادي للبطولة وفي غرف الملابس، مشيراً إلى التجارب السابقة له عندما مثّل فريق ريال مدريد الإسباني واستطاع فيها تحقيق لقب البطولة عدة مرات، مؤكداً أن تلك التجارب جميعها تختلف تماماً عن تجربته التي ينّوي خلالها تقديم كل ما يمكنه لتحقيق الأفضلية مع زملائه ، بدءاً من الفوز في لقاء الغد، والمضي نحو الأدوار القادمة.