السعودية أمام موريتانيا في انطلاقة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية.. ولبنان مع المغرب في المباراة الثانية

من جهته قدّم مدرب منتخب فلسطين سامي سالم، شكره للاتحاد العربي والقائمين على البطولة؛ على ما وجدوه من حسن ضيافة، وقال: "أتشرّف بوجودي بين مدرّبين كبار، جئنا في ظلّ ظروف صعبة، ومع ذلك سنقدّم مشاركة فعّالة ونرفع اسم فلسطين عاليًا، ونحن قادرون على ذلك، استعداداتنا جيدة وتتوافق مع صعوبة مجموعتنا التي يتواجد فيها منتخب عمان ثالث آسيا، ومصر وصيف أفريقيا، ولدينا لاعبون يشاركون لأول مرة، ونسعى للحفاظ على سمعة منتخبنا، ونطمح لتقديم نتائج إيجابية".