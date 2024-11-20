طرح تذاكر مواجهتي نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

وكانت المملكة قد استضافت أربع نسخ سابقة من بطولة كأس السوبر الإسباني، حيث كانت أولى النسخ على الأراضي السعودية عام 2020م في مدينة جدة، وتوّج حينها فريق ريال مدريد باللقب، بعد فوزه على منافسه أتلتيكو مدريد، ثم انتقلت البطولة للعاصمة الرياض في نسختها الثانية، وتوّج بها أيضاً ريال مدريد عام 2022م، أما في النسخة الثالثة فقد توّج فريق برشلونة باللقب الإسباني بعد تغلبه على منافسه ريال مدريد بنتيجة 3-1، وعاد ريال مدريد ليحقق رابع النسخ في الرياض مطلع العام الجاري 2024م.