طرح تذاكر مواجهتي نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، طرح تذاكر مباراتي دور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها المملكة للمرة الخامسة في مدينة جدة، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير 2025م، بمشاركة أربعة أندية، هي: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيك بلباو، إضافة إلى ريال مايوركا.
وطرحت وزارة الرياضة التذاكر عبر منصة "وي بوك" الإلكترونية، المتخصصة في بيع تذاكر الفعاليات الرياضية والترفيهية، حيث تبدأ الأسعار من 90 ريالاً.
ويلتقي في أولى مواجهتي الدور نصف نهائي البطولة فريق برشلونة مع نظيره أتلتيك بلباو مساء يوم الأربعاء 8 يناير 2025م، فيما يقابل ريال مدريد نظيره مايوركا يوم الخميس التاسع من يناير المقبل .
ويحتضن ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" بمدينة جدة، مواجهات البطولة التي ستقام بنظام خروج المغلوب؛ ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام مساء يوم الأحد 12 يناير المقبل.
وكانت المملكة قد استضافت أربع نسخ سابقة من بطولة كأس السوبر الإسباني، حيث كانت أولى النسخ على الأراضي السعودية عام 2020م في مدينة جدة، وتوّج حينها فريق ريال مدريد باللقب، بعد فوزه على منافسه أتلتيكو مدريد، ثم انتقلت البطولة للعاصمة الرياض في نسختها الثانية، وتوّج بها أيضاً ريال مدريد عام 2022م، أما في النسخة الثالثة فقد توّج فريق برشلونة باللقب الإسباني بعد تغلبه على منافسه ريال مدريد بنتيجة 3-1، وعاد ريال مدريد ليحقق رابع النسخ في الرياض مطلع العام الجاري 2024م.