فرسان قفز الحواجز ينتزعون ذهبية أسياد "هانغتشو 2022".. و"الفيصل" مؤكدًا: فوزُ الفرسان تتويجٌ وتميز

أكّد المنتخبُ السعودي لقفز الحواجز زعامتَه للقارة الآسيوية، بنيله للمرة الثانية على التوالي بعد جاكرتا 2018م، الميداليةَ الذهبية لمسابقة قفز الحواجز للفرق، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة "هانغتشو 2022"، التي جرت اليوم الأربعاء، في ميدان الفروسية في مدينة هانغتشو الصينية، بحضور رئيس البعثة السعودية المشاركة الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ومدير البعثة الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبد الرحمن الحربي.