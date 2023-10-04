فرسان قفز الحواجز ينتزعون ذهبية أسياد "هانغتشو 2022".. و"الفيصل" مؤكدًا: فوزُ الفرسان تتويجٌ وتميز

أكّد المنتخبُ السعودي لقفز الحواجز زعامتَه للقارة الآسيوية، بنيله للمرة الثانية على التوالي بعد جاكرتا 2018م، الميداليةَ الذهبية لمسابقة قفز الحواجز للفرق، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة "هانغتشو 2022"، التي جرت اليوم الأربعاء، في ميدان الفروسية في مدينة هانغتشو الصينية، بحضور رئيس البعثة السعودية المشاركة الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ومدير البعثة الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبد الرحمن الحربي.
وجاء فوز فرسان الأخضر: رمزي الدهامي، وعبدالله الشربتلي، وعبدالرحمن الراجحي، ومشاري الحربي؛ بعد تصدّرهم للجولتين الأولى والثانية دون أخطاء، ثم أكّدوا استحقاقهم للميدالية الذهبية في جولة التمايز، التي أنهوها بلا أخطاء وبزمن "111.83" ثانية، تاركين المركز الثاني للمنتخب القطري، والمركز الثالث للمنتخب الإماراتي.
وتعدّ ذهبية اليوم هي الميدالية الخامسة في تاريخ مشاركة أخضر قفز الحواجز في مسابقة الفرق؛ حيث يتسيّد عرش الفروسية الآسيوية منذ أول مشاركة له في أسياد الدوحة 2006م وحتى النسخة الحالية 2022م، بمجموع "4 ذهبيات، وفضية واحدة".
وبهذه الميدالية ارتفع الرصيد السعودي من الميداليات في أسياد هانغتشو 2022، إلى 6 ميداليات "3 ذهبية، 2 فضية، وبرونزية واحدة".
من جانبه هنّأ رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أخضر قفز الحواجز، بمناسبة تحقيقه الذهبية الآسيوية الرابعة في تاريخه.
وقال سموه في منشور على منصة "X": "ألف مبروك لأبطالنا الفرسان فوزهم بذهبية الفروسية في قفز الحواجز، تتويج وتميز.. كل التوفيق لهم في منافسات الفردي".
عبر الفارس السعودي رمزي الدهامي، عن فخره وسعادته بانتزاع الميدالية الذهبية لمنافسات قفز الحواجز للفرق.
ووصف الدهامي فوزهم بالميدالية الأولى لمسابقة قفز الحواجز للفرق، بالشعور الذي لا يوصف، متمنيًا أن يكون فوزهم اليوم بداية الخير، بإذن الله، لحصد ميداليات مسابقة الفردي.
وقدم الدهامي شكره وتقديره لزملائه الفرسان الذين أسهموا بمجهود جماعي عالٍ في تحقيق هذا الإنجاز.
فاز المنتخب السعودي لكرة السلة، اليوم الأربعاء، على نظيره الياباني ضمن لقاءات تحديد المراكز من الخامس حتى الثامن بمسابقة كرة السلة في الدورة الآسيوية، بنتيجة "79 – 74" نقطة.
ويلاقي الأخضر المنتخب الإيراني في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، الجمعة.
أنهى لاعبا المنتخب السعودي لألعاب القوى "الرامي علي العبدالغني، والعداء طارق العمري"، مشاركتَهما في منافسات الدورة الآسيوية اليوم الأربعاء.
وحلّ العبدالغني بالمركز السابع في الترتيب العام لمسابقة رمي الرمح، بعد أن رمى لمسافة "73.45"م.
ونال العمري المركز الثامن في سباق "5000"م، بزمن "14.02.94" دقيقة.
يدشن المنتخب السعودي للجوجيتسو، مشاركته بالدورة الآسيوية، بداية من التاسعة من صباح غد الخميس، وحتى الخامسة مساءً بتوقيت الصين.
ويمثّل الأخضر في منافسات الغد: عبدالملك آل مرضي الذي يواجه منغوليا، وأسامة المروعي ضد لاعب المنتخب القطري، ضمن منافسات وزن 62 كجم.
وفي منافسات وزن 69 كجم، يلاقي محمد بن حريمل لاعب منغوليا، وأسامة قنديل ضد لاعب تايلاند.
تفتتح اللاعبة منال الزيد مشاركة الكاراتيه السعودية في الدورة الآسيوية، عندما تتواجد في منافسات الكاتا الفردي عند الثامنة والنصف من صباح غد الخميس.
وتشهد منافسات مسابقة الكاراتيه في يومها الأول، مشاركة سلطان الزهراني في دور الـ16 لمنافسات الكومتيه لوزن تحت 75 كجم بمواجهة الفلسطيني أنس بشرة.
يواصل المنتخب السعودي لرفع الأثقال، مشاركته بالدورة الآسيوية، عندما يتواجد ممثله الرباع علي الخزعل، عند العاشرة من صباح غد الخميس، في منافسات وزن 109 كجم.
يختتم العداء محمد شاوين، مشاركة المنتخب السعودي لألعاب القوى، وذلك عندما يتواجد في سباق الماراثون في اليوم الختامي لمنافسات أم الألعاب عند السابعة من صباح الغد.
حطم أسياد "هانغتشو 2022" الرقم القياسي للدورات الآسيوية والدورات الأولمبية الصيفية، من حيث عدد الرياضيين المشاركين، بتسجيله مشاركة أكثر من 12500 رياضي ورياضي يمثلون 45 دولة آسيوية في أكثر من 40 رياضة "61 تخصصًا، و481 حدثًا، و481 ميدالية ذهبية".
وتعدّ الدورة الحالية هي ثالث دورة تستضيفها الصين، بعد بكين 1990م، وغوانزو 2010م.
يعدّ الوفدُ الصيني المشارك بالدورة الحالية أكبرَ وفد رياضي من بين الدول المشاركة، بمجموع "800" رياضي ورياضية، تليها اليابان وكوريا الجنوبية.
وشهدت الدورة الحالية مشاركة أكثر من "200" رياضي من كوريا الشمالية، بعد عزله عن الساحة الرياضية العالمية لمدة ثلاثة أعوام.
وعلى مستوى الدول الخليجية والعربية يمثل المملكة "193" رياضيًّا في "19" رياضة، و"232" رياضيًّا في "17" لعبة للبحرين، و"141" كويتيًّا في "25" رياضة، و"180" رياضيًّا قطريًّا في 27 منافسة، و140 إماراتيًّا في "20" رياضة، و"44" عمانيًّا في سبعة ألعاب، و"89" رياضيًّا أردنيًّا في "16" رياضة، و"70" رياضيًّا فلسطينيًّا في "7" ألعاب مختلفة.