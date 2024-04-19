الفتح يعاود تدريباته بعد الفوز على الرائد .. "بيليتش" يمنح اللاعبين راحة ليومين

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته اليوم الجمعة على الملعب الرديف، وذلك بعد خوض مواجهة الرائد التي فاز بها بثلاثة أهداف لهدف أمس ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.
من جهته، عمد السيد "سلاڤن بيليتش" إلى إقامه تدريبات استشفائية للمجموعة الأساسية التي خاضت مباراة الأمس بصفة أساسية.
بينما أقام الجهاز الفني للمجموعة الأخرى تدريبات اعتيادية، حيث تم تقسيم اللاعبين لمجموعات وأقيمت مناورة على مساحة ثلث الملعب.
من جانبه، منح السيد "بيليتش" لاعبي الفريق راحة لمدة يومين على أن تعاود التدريبات يوم الاثنين المقبل.