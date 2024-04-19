الفتح يعاود تدريباته بعد الفوز على الرائد .. "بيليتش" يمنح اللاعبين راحة ليومين

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته اليوم الجمعة على الملعب الرديف، وذلك بعد خوض مواجهة الرائد التي فاز بها بثلاثة أهداف لهدف أمس ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.