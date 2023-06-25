أخضر الناشئين يواجه أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا

وحول مراحل الإعداد للمنتخب السعودي قال: "هنالك اهتمام كبير لدنيا في كرة القدم السعودية بالقطاعات السنية وتطويرها والعمل عليها، وخلال سنتين تم العمل على هذا الجيل فنياً وعناصرياً، خضنا خلالها 41 مباراة تجريبية مع مختلف المدارس الكروية، وهذا الأمر سيكون له أثره الفني على اللاعبين وتطورهم، وكذلك ركزنا في مراحل الإعداد الأخيرة على خوض مباريات تجريبية أمام منتخبات آسيوية".