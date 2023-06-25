أخضر الناشئين يواجه أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عاماً غداً الاثنين مباراته ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.
ويلاقي "الأخضر" منتخب أوزبكستان في تمام التاسعة مساءً بتوقيت تايلاند (الخامسة مساءً بتوقيت المملكة)، على استاد تاماسات في العاصمة التايلاندية بانكوك.
على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الأحد، وسط حضور ومتابعة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، طبّقوا خلالها تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، تمارين لياقية وتكتيكية، أعقبها مناورة مصغّرة.
من جانب آخر، أكد المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 17 عاماً عبدالوهاب الحربي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأحد على جاهزية "الأخضر" لمباراة الغد والتي تجمعه بمنتخب أوزبكستان ضمن الدور ربع النهائي من كأس آسيا، مشيراً إلى تميز منتخب أوزبكستان بالمستوى الفني العالي، ومؤكداً بأن ذلك سينعكس على المستوى الفني للمباراة بشكل إيجابي.
وأضاف عبدالوهاب الحربي: "مباراة الغد ستكون عالية الندية، وذات مستوى فني مرتفع، خصوصاً أن كلا المنتخبين من بين المرشحين لنيل لقب البطولة، والفئات السنية في أوزبكستان تشهد تطوراً عالياً في المستوى الفني خلال الفترة الماضية، أثمر ذلك عن منافستهم على معظم البطولات".
وبيّن الحربي أن كلا المنتخبين يعرفان بعضهما البعض كونهما خاضا مباراتين تجريبيتين في جدة قبل عدة أشهر، مشيراً إلى استفادة كلا الجهازين الفنيين للمنتخبين من تلكما المباراتين في نواحي التحليل الفني والأداء، ومؤكداً في الوقت ذاته على عدم سهولة مباراة الغد على كلا الفريقين.
وحول مراحل الإعداد للمنتخب السعودي قال: "هنالك اهتمام كبير لدنيا في كرة القدم السعودية بالقطاعات السنية وتطويرها والعمل عليها، وخلال سنتين تم العمل على هذا الجيل فنياً وعناصرياً، خضنا خلالها 41 مباراة تجريبية مع مختلف المدارس الكروية، وهذا الأمر سيكون له أثره الفني على اللاعبين وتطورهم، وكذلك ركزنا في مراحل الإعداد الأخيرة على خوض مباريات تجريبية أمام منتخبات آسيوية".
في حين عبّر لاعب المنتخب الوطني نواف البشري عن تفاؤله بوصول "الأخضر" إلى أدوار متقدمة في بطولة كأس آسيا، متمنياً مواصلة المشوار نحو تحقيق لقب البطولة القارية.
وأوضح البشري أن مباراة الغد أمام منتخب أوزبكستان ستكون قوية وممتعة، متمنياً أن تتحقق النتيجة الإيجابية لصالح "الأخضر" وأن يواصل مشواره نحو تحقيق اللقب.
وأضاف البشري: "العمل الفني في المنتخب امتد لسنتين وما توصلنا إليه من مستويات فنية هو نتيجة هذا العمل، ولم نحقق شيئاً حتى الآن لا يزال أمامنا الكثير من الطموحات والأهداف لتحقيقها في البطولة".
وحول علاقتهم كلاعبين ببعضهم البعض، وثنائيته مع طلال حاجي قال: "علاقتنا كلاعبين ببعضنا ممتازة جداً، ونجاح فرد من بيننا نجاح للمجموعة بشكل كامل، وتجمعني ثنائية مع زميلي طلال حاجي استمرت لمدة سنة ونصف خضنا خلالها العديد من المباريات وحققنا مستوى عالياً في التفاهم".
ومن ناحية أخرى، عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلاً باللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا تحت 17 عاماً 2023 اليوم الأحد، اجتماعاً تنسيقياً لمنتخبات الدور ربع النهائي، نوقش خلاله عدد من التنظيمات اللوجستية والأمنية والتسويقية والإعلامية والطبية.