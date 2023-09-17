"العنزي" توّج الفائزين.. ختام ناجح لبطولة العالم لرفع الأثقال للكبار في الرياض

اختُتِمَت، اليوم الأحد، منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار، والتي استضافتها العاصمة السعودية الرياض بدايةً من الثالث من سبتمبر الحالي بمشاركة أكثر من 2500 رياضي ورياضية مثّلوا أكثر من 170 دولة.
وترك العملاق الجورجي "لاشا تالاخادزه" زملاءه الرباعين يتنافسون على الميداليات الفضية والبرونزية لوزن فوق 109 كجم، إذ انتزع بجدارة واستحقاق الميداليات الذهبية الثلاث، وهي آخر منافسة بالبطولة، برفعه 220 كجم في الخطف، و253 كجم في النتر، ومجموع 473 كجم.
وفي الخطف، نال الرباع البحريني "قور ميناسيان" الميدالية الفضية برفعه 213 كجم، وذهبت البرونزية للارميني "فرزدات لاليان" برفعه 212 كجم.
وفي النتر، طار الأرميني "سيمون مارتير" بالفضية برفعه 250 كجم، والإيراني "علي داوودي" بالبرونزية برفعه 249 كجم.
وفي المجموع، حل الأرميني "فرزدات" ثانيًا بمجموع 460 كجم، والبحريني "قور" ثالثًا بـ459 كجم.
وفي نهاية المنافسات، توّج وكيل وزارة الرياضة المساعد لشؤون الرياضة الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الأستاذ عبدالعزيز العنزي الفائزين بالميداليات المتنوعة.
وأقامت اللجنة المنظمة للبطولة حفلًا مبسطًا بمناسبة ختام البطولة، عُرِضَ فيه فيديو مرئي عن الجهود التي تم بذلها لإقامة البطولة قبل انطلاقتها، إضافة إلى عرض لقطات مرئية يتناول المنافسات.
وكرّمت اللجنة وبمشاركة وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع، ووكيل وزارة الرياضة المساعد عبدالعزيز العنزي، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص، ورئيس اللجنة المنظمة ومهندس البطولة محمد الحربي، الجهات المشاركة التي أسهمت في إنجاح البطولة، وعددًا من الحكام المتميزين الذين أداروا منافسات البطولة طوال أيامها.
سجّلت بطولة الرياض العالمية، تسجيل 12 رقمًا قياسيًا في تاريخ بطولات العالم لرفع الأثقال منذ أول نسخة أقيمت عام 1891م.
أول هذه الأرقام التي تحطمت، هو عدد اللاعبين واللاعبات والدول المشاركين في البطولة والذين بلغ عددهم 719 لاعبًا ولاعبةً مثلوا 153 دولة من أصل 160 دولة وبمجموع 2500 رياضي.
ثاني وثالث الأرقام القياسية التي سُجلت في البطولة، كان بواسطة الرباعة الصينية "جيانج هو هي هوما" التي حققت ذهبية النتر في وزن 49 كجم برفعها 120 كجم، ومجموع 215 نقطة.
وأضاف الرباع الأمريكي "موريس هامبتون" رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لسجل البطولة، وذلك عندما رفع وزن 168 كجم في فئة النتر لوزن 61 كجم تحت 20 عامًا.
وتحققت خامس الأرقام القياسية في البطولة، عبر التايلندي "ويشوما ويرافون" برفعه 195 كجم في منافسات النتر لوزن 73 كجم محققًا على إثرها الميدالية الذهبية.
وشهدت منافسات وزن 71 كجم للسيدات، تحطيم أربعة أرقام قياسية عالمية، ثلاثة منها عبر الرباعة الصينية "لياو جوليفانج" التي سجلت رقمًا قياسيًا في النتر برفعها 153 كجم، ورقمًا قياسيًا في المجموع بلغ 269 كجم قبل أن تحطمه في نفس اليوم برقم بلغ 273 كجم.
في حين تحقق الرقم القياسي الرابع بواسطة الرباعة الامريكية "لين ريفيرس" التي رفعت 142 كجم في النتر مسجلة رقمًا جديدًا لمنافسات تحت 20 عامًا.
وتحقق عاشر الأرقام القياسية عبر الأرميني "قاريك كابرتان" الذي رفع 183 كجم في الخطف، مسجلًا رقمًا قياسيًا تحت 20 عامًا لوزن 102 كجم.
وسجلت الصينية "ليانج إكسومي" رقمًا قياسيًا جديدًا برفعها 159 كجم في منافسات النتر لوزن 81 كجم.
آخر الأرقام القياسية التي سُجّلت في البطولة، كان بواسطة الرباع العراقي علي عمار الذي رفع 198 كجم في منافسات الخطف مسجلًا رقمًا تحت 20 عامًا لوزن 109 كجم.
ومن اللحظات التاريخية الخالدة التي تحققت بالبطولة، عندما حققت دولة مدغشقر أول ثلاث ميداليات في تاريخ مشاركاتها الرياضية في جميع الألعاب بواسطة رباعتها "روزانا رانلدفياريسون" التي خطفت ثلاث ميداليات فضية في منافسات وزن 45 كجم.