"العنزي" توّج الفائزين.. ختام ناجح لبطولة العالم لرفع الأثقال للكبار في الرياض

وشهدت منافسات وزن 71 كجم للسيدات، تحطيم أربعة أرقام قياسية عالمية، ثلاثة منها عبر الرباعة الصينية "لياو جوليفانج" التي سجلت رقمًا قياسيًا في النتر برفعها 153 كجم، ورقمًا قياسيًا في المجموع بلغ 269 كجم قبل أن تحطمه في نفس اليوم برقم بلغ 273 كجم.