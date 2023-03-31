الليلة تُغلَق طلبات الرخصة الآسيوية

وللحصول على الرخصة الآسيوية التي تتيح للفريق الأول لكرة القدم المشاركة في دوري أبطال آسيا يجب على النادي استيفاء المعايير الإلزامية (الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية، والمالية) المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.