الليلة تُغلَق طلبات الرخصة الآسيوية

تنتهي اليوم الجمعة المهلة الممنوحة للأندية السعودية لاستخراج الرخصة الآسيوية المؤهلة للمشاركة في البطولات القارية في حال استحقاق الأندية المشاركة بها.
وللحصول على الرخصة الآسيوية التي تتيح للفريق الأول لكرة القدم المشاركة في دوري أبطال آسيا يجب على النادي استيفاء المعايير الإلزامية (الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية، والمالية) المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وتقفل اللجنة اليوم الجمعة 31 مارس طلبات الرخصة الآسيوية واستيفاء المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة للحصول على فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا من خلال تسليم المستندات الخاصة ببند الالتزامات المالية الذي يأتي ضمن المعيار المالي لاستخراج الرخصة الآسيوية.
وقد كشفت عدة تقارير إعلامية أن أندية الاتحاد والنصر والفيحاء أكملت استيفاء متطلبات الرخصة الآسيوية.
وبحسب نظام التراخيص الآسيوية للأندية فإنه يتم حرمان أي نادٍ يفشل في الحصول على الرخصة من المشاركة قارياً، مما يعني منح فرصة المشاركة للنادي الذي يليه في الترتيب وذلك حتى المركز الثامن في لائحة الترتيب للدوري السعودي.
وتمتلك السعودية ثلاثة مقاعد ونصف للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا بشكلها الجديد وتعتبر من أكثر الدول الآسيوية حصولاً على مقاعد للمشاركة في البطولة المصنفة أولاً وهي دوري أبطال آسيا.
وكان اتحاد كرة القدم السعودي أعلن آلية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا بحسب الروزنامة الجديدة للبطولة، وذلك في أبريل الماضي بعد التعديلات التي أجراها الاتحاد القاري على بطولاته.
توزيع مقاعد دوري أبطال آسيا 2023-2024 على النحو التالي:
1- بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022-2023 (مقعد مباشر)
2- بطل كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023 (مقعد مباشر)
3- بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022 (مقعد مباشر)
4- بطل كأس خادم الحرمين الشريفين 2021-2022 (مقعد ملحق)