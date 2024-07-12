الكشف عن الرياضات التي تخضع لتجارب الأداء في دورة الألعاب السعودية 2024

وحددت اللجنة الرياضات التي ستخضع لتجارب الأداء في النسخة الثالثة من الدورة؛ وهي: السهام، الاسكواش، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، التنس، كرة الطائرة الشاطئية، الدراجات، رفع الأثقال، الجمباز، السباحة، البلياردو، الرياضات الإلكترونية، كرة الطاولة، المصارعة، الملاكمة التايلاندية، التايكوندو.