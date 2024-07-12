الكشف عن الرياضات التي تخضع لتجارب الأداء في دورة الألعاب السعودية 2024

كشفت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية 2024، عن الرياضات التي تخضع لتجارب الأداء في النسخة الثالثة من الدورة والمقرر إقامتها الثالث من أكتوبر المقبل وعلى مدى أسبوعين في العاصمة الرياض.
وحددت اللجنة الرياضات التي ستخضع لتجارب الأداء في النسخة الثالثة من الدورة؛ وهي: السهام، الاسكواش، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، التنس، كرة الطائرة الشاطئية، الدراجات، رفع الأثقال، الجمباز، السباحة، البلياردو، الرياضات الإلكترونية، كرة الطاولة، المصارعة، الملاكمة التايلاندية، التايكوندو.
وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن الرياضات التي تخضع لتجارب الأداء في دورة الألعاب السعودية 2024، لفئة الشباب، هي: ألعاب القوى، التايكوندو، الجمباز، السباحة، كرة الطاولة، رفع الأثقال.
وكانت اللجنة المنظمة للنسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية، حددت يوم الـ17 من يوليو الجاري موعدًا لبدء تجارب الأداء، والتي تستمر حتى الـ31 من يوليو.
تجدر الإشارة إلى أن دورة الألعاب السعودية تشكّل رافدًا مهمًّا وأثرًا اقتصاديًّا واضحًا في منظومة الرياضة في المملكة العربية السعودية؛ حيث سجلت النسخة الماضية حراكًا اقتصاديًّا بلغ ما يقارب 750 مليون ريال وبمجموع جوائز تجاوز 260 مليونًا، فيما استحدثت 478 وظيفة من إجمالي القوى العاملة التي تجاوز عددها 4950.