في شوط المدربين وبرباعية.. الأخدود يهزم الأهلي "رايح جاي"

أعاد فريق الأخدود الأول لكرة القدم نظيره الأهلي لسكة الخسائر ، حين قلب الطاولة أمام ضيفه وبنتيجة 4/1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين ، مساء اليوم الخميس ، على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة ، في ختام الجولة الـ 19 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى .