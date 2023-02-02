في شوط المدربين وبرباعية.. الأخدود يهزم الأهلي "رايح جاي"

أعاد فريق الأخدود الأول لكرة القدم نظيره الأهلي لسكة الخسائر ، حين قلب الطاولة أمام ضيفه وبنتيجة 4/1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين ، مساء اليوم الخميس ، على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة ، في ختام الجولة الـ 19 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى .
وكان الأخدود قد كسب الأهلي في لقاء الدور الأول بنتيجة 2/0.
حاول الأهلي في الشوط الأول زيارة مرمى الضيف ، لكن محاولات الثلاثي ( هيثم عسيري ، رياض بودبوز وباستوس ) كانت سلبية ، حتى الدقيقة 34 حين حضر "باستوس" بالهدف الأول ، من خلال رأسية رائعة داخل شباك الحارس "فلاديمير".
ورفض الأخدود الخروج من الشوط الأول مهزوماً ، فعدل النتيجة عند الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع 1+45 عن طريق "عثمان باتو" من ركلة جزاء.
ومع مطلع الشوط الثاني عزز الأخدود النتيجة بهدف ثان برأسية حسين المصعبي ، عند الدقيقة 55 بعد خروج واستبعاد للكرة خاطئ من قبل حارس الأهلي محمد الربيعي.
ويضاعف الأخدود جراح الأهلي بهدف ثالث عند الدقيقة 62 عن طريق "كاكا" من خلال جملة فنية رائعة ، وسط غياب الدفاع الأهلاوي.
وينهي "باتو" آمال الأهلي في العودة للمباراة بهدف رابع للأخدود قاتل عند الدقيقة 89 .
بتلك النتيجة انتزع الأخدود الصدارة (37 نقطة)، وتراجع الأهلي للمركز الثاني (37 نقطة) ، فيما يصب فارق الأهداف لصالح الأخدود.