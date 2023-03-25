بإقبال جماهيري كبير.. انطلاق بطولة أمير حائل الرمضانية

انطلقت، مساء أمس الأول، بطولة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود الرياضية بمحافظة الشنان 100 كلم شرق حائل.
وتقام البطولة بمشاركة أكثر من ٥٠٠ رياضي في ألعاب " كرة القدم، وتحدي الألعاب الإلكترونية، وتحدي الماراثون"، وتنتهي في 18 رمضان الحالي.
من ناحيته، قال رئيس بلدية محافظة الشنان المهندس مشعل بن منيف الشمري: تنظيم البطولة يأتي ضمن المساهمة في تحسين جودة الحياة من خلال نشر ثقافة الرياضة وتعزيز الوعي الصحي وتندرج ضمن مبادرات المشاركة المجتمعية.
وأضاف: البلدية تعمل وفق خطتها الاستراتيجية على الاستفادة من المرافق البلدية وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والفعاليات ضمن مسار برامج جودة الحياة.
وأردف"الشمري": هيأت البلدية ساحات الملاعب البلدية لاستقبال هذا التجمع، حيث تم تخصيص موقع للعروض والفعاليات المصاحبة بالإضافة إلى تخصيص منطقة للمقاهي والجلسات الشبابية بالإضافة إلى منطقة للجهات الحكومية المشاركة.
ونوّه بالدعم الكبير الذي وجدته البطولة من قِبل سمو أمير المنطقة وبمتابعة وتوجيهات من أمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي، وبدعم من القطاع الخاص ،عبر الشراكة المجتمعية.
وشهدت المباريات التي أقيمت على الملعب خلال الليلتين الماضيتين حضوراَ كثيفاً للزوار والمشجعين الذين مع الحدث الرياضي بالمحافظة.