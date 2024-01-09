"بن جاكوبس" يكشف تفاصيل اجتماع "جيرارد" مع مسؤولي الاتفاق.. بشأن الصفقات القادمة

كشف الصحفي "بن جاكوبس" عن تفاصيل اجتماع الانجليزي ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق ومسؤولي الفريق لمناقشة الأسماء المطروحة للتعاقد معها خلال الفترة المقبلة.
و أفاد الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" بأن الاتفاق وضعت البريطاني رايان كينت لاعب فنربخشة، وعبد الإله المالكي لاعب الهلال هدفين للتعاقد معهما في شهر يناير .
وذكر "جاكوبس" أن إدارة الاتفاق ترغب أيضاً في استعارة الفرنسي سيكو فوفانا من النصر ،ولكن ثقتهم في الحصول على خدماته منخفضة جدًا .
وأشار الصحفي إلى أن مسؤولي الاتفاق ناقشوا مع جيرارد ضم الكاميروني جويل ماتيب لاعب ليفربول ، وبيتراند تراوري لاعب أستون فيلا، خلال صيف 2024 .