الهلال إلى ربع نهائي كأس الملك على حساب الأخدود

في خطوة لافتة، التحق فريق الهلال الأول لكرة القدم بركب المتأهلين إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025–2026، عقب فوزه على مضيفه الأخدود بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، ضمن منافسات دور الـ16.