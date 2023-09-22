بالفيديو.. رونالدو يحتفل بـ"العرضة السعودية" بعد تسجيل هدف في مرمى الأهلي

يُشار إلى أن النجم البرتغالي احتفل يوم أمس برفقة زملائه في فريق النصر باليوم الوطني السعودي الـ93؛ إذ انتشر مقطع فيديو له وهو يرتدي "البشت" و"الشماغ"، ويمسك بالسيف، فيما كانت الموسيقى التصويرية عبارة عن أنغام شعبية تقليدية.