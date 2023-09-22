بالفيديو.. رونالدو يحتفل بـ"العرضة السعودية" بعد تسجيل هدف في مرمى الأهلي

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدفه الثاني في شباك فريق الأهلي بأداء العرضة السعودية تزامنًا مع احتفاء المملكة العربية السعودي باليوم الوطني الـ93.
وأظهرت لقطات مصوَّرة فرحة عارمة للنجم البرتغالي بهدفه الثاني في مرمى الأهلي من خلال تبادُل التهنئة مع زملائه؛ ليقوم بعدها بالاحتفال برقصة السيف أو العرضة السعودية وسط تشجيع وفرحة هستيرية من الجماهير في مدرجات ملعب "الأول بارك" التي تفاعلت معه.
وساهم النجم كريستيانو رونالدو في فوز فريقه المثير على مضيفه الأهلي (4-3) بتسجيله هدفين؛ ليقود فريقه للانتصار الخامس على التوالي في المسابقة.
يُشار إلى أن النجم البرتغالي احتفل يوم أمس برفقة زملائه في فريق النصر باليوم الوطني السعودي الـ93؛ إذ انتشر مقطع فيديو له وهو يرتدي "البشت" و"الشماغ"، ويمسك بالسيف، فيما كانت الموسيقى التصويرية عبارة عن أنغام شعبية تقليدية.
ونشر نادي النصر عبر حسابه على منصة "إكس" مقطع فيديو، يرصد فيه الاحتفالات بهذه المناسبة الوطنية.
وسبق أن شارك كريستيانو رونالدو في احتفالات يوم التأسيس شهر فبراير الماضي بارتداء الثوب السعودي "المرودن"، وأداء رقصة العرضة السعودية.