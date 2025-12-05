بطولة غرب آسيا.. "أخضر" الفتيات يتعادل مع نظيره العراقي

سيطر التعادل الإيجابي على مواجهة المنتخب السعودي للفتيات تحت 15 عامًا مع نظيره العراقي، التي أُقيمت اليوم الجمعة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا للواعدات في نسختها الثالثة، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرة الأولى خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر الجاري في مدينة جدة.