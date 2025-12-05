بطولة غرب آسيا.. "أخضر" الفتيات يتعادل مع نظيره العراقي

سيطر التعادل الإيجابي على مواجهة المنتخب السعودي للفتيات تحت 15 عامًا مع نظيره العراقي، التي أُقيمت اليوم الجمعة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا للواعدات في نسختها الثالثة، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرة الأولى خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر الجاري في مدينة جدة.
وسجّلت اللاعبة غدي العتيبي هدف المنتخب السعودي في الدقيقة 68، قبل أن يتمكن المنتخب العراقي من تعديل النتيجة في الدقيقة (90+1)، في المباراة التي استضافها ملعب جامعة الملك عبدالعزيز في جدة.
ويشارك "أخضر" الفتيات في البطولة ضمن المجموعة الأولى (A)، التي تضم منتخبي فلسطين والعراق، حيث يستهل المنتخب مشواره بمواجهة العراق غدًا، على أن يلتقي فلسطين في 9 ديسمبر ضمن دور المجموعات.
ويحمل المنتخب السوري لقب النسخة الثانية التي أُقيمت في الأردن عام 2023، فيما توّج المنتخب الأردني بالنسخة الأولى التي أُقيمت في لبنان عام 2022.