قبل 15 يوماً من الإغلاق.. تقرير أمريكي: صفقات الدوري السعودي تعمل بهدوء في فصل الصيف

كما أورد التقرير تصريحات كيفين دي بروين؛ لاعب وسط مانشستر سيتي وزميل لوكاكو في المنتخب البلجيكي، الذي تحدث عن الأمر أيضاً، فقال: "السعودية؟ في عمري، يجب أن تكون منفتحاً على كل شيء، إذا لعبت هناك لمدة عامين، فسأكون قادراً على كسب مبلغ لا يُصدق من المال. قبل ذلك، كان عليَّ أن ألعب كرة القدم لمدة 15 عاماً".