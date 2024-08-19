قبل 15 يوماً من الإغلاق.. تقرير أمريكي: صفقات الدوري السعودي تعمل بهدوء في فصل الصيف

ألقى تقرير حديث نشرته صحيفة "ذا أثليتك" الأمريكية، الضوء على فترة الانتقالات الصيفية الحالية في المملكة، مؤكدة أنها تتسم بالهدوء هذا الموسم، اتساقاً مع الخطة السعودية للاستفادة بخبرات النجوم الذين تمّ الحصول على خدماتهم سابقاً.
ولفت تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن كِبار النجوم أصبحوا يتطلعون إلى دوري روشن، مستشهدة بحديث روميلو لوكاكو؛ لاعب تشيلسي، وموضحة أن المهاجم البالغ من العمر 31 عاماً تحدث "بحرارة" عن فكرة اللعب في الدوري السعودي للمحترفين لصحيفة HLN البلجيكية، إذ قال :"المستوى هناك سيرتفع فقط، إلى مستوى أعلى بكثير مما يعتقد كثير من الناس. سيميل مزيد ومزيد من لاعبي كرة القدم إلى اللعب هناك".
كما أورد التقرير تصريحات كيفين دي بروين؛ لاعب وسط مانشستر سيتي وزميل لوكاكو في المنتخب البلجيكي، الذي تحدث عن الأمر أيضاً، فقال: "السعودية؟ في عمري، يجب أن تكون منفتحاً على كل شيء، إذا لعبت هناك لمدة عامين، فسأكون قادراً على كسب مبلغ لا يُصدق من المال. قبل ذلك، كان عليَّ أن ألعب كرة القدم لمدة 15 عاماً".
وأشارت "ذا أثليتك" إلى أن دوري روشن استقطب سابقاً 97 لاعباً، مشيراً إلى أن المملكة فتحت نافذة الانتقالات الخاصة بها دون ضجة كبيرة في 18 يوليو الماضي، ومن المرجح أن يكون هناك نهج أكثر تدبراً في التوظيف حتى إغلاقها في 2 سبتمبر، بما يتماشى إلى حد كبير مع الدوريات الأوروبية.
وقال التقرير: "بشكلٍ عام، ستكون ميزانية هذا العام أكبر من العام الماضي، حيث تتضمن الوفاء بجميع العقود القائمة من موسم 2023 / 2024 والتعاقدات الجديدة الإضافية".
واستطرد أن الخطة السعودية في الفترة المقبلة أعلنتها رابطة الدوري السعودي للمحترفين، والتي كشفت عن ثلاث "أولويات رئيسة" للموسم الجديد بعد اجتماعات مع جميع الأندية الـ18 لمناقشة أهداف تخطيط الفرق، بعدما استمعت إلى نصائح من الدوريات حول العالم بهدف تحسين الممارسات وتحسين الشفافية والكفاءة.
واستشهد التقرير بتصريحات ستيفن جيرارد؛ أيقونة ليفربول وقائد منتخب إنجلترا السابق الذي تولى تدريب الاتفاق خلال العام الماضي، الذي كشف عن تفاصيل مقابلته مع وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي آل سعود، والذي أكّد أن المملكة ستستمر حتى نصل إلى أحد أفضل الدوريات في العالم، بناءً على طموح ودعم سمو الأمير محمد بن سلمان.
كما قال جيرارد؛ لصحيفة The Athletic: "في التغييرات السريعة التي يقومون بها، أنا من المؤيدين لها حقاً، أستطيع أن أرى حماس جميع الأشخاص المشاركين، كما يمكنك أن تشعر داخل الأندية أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح".
وذكر التقرير أن الأولوية التالية في سوق الانتقالات الحالية هي النهج الإستراتيجي في عمليات الاستحواذ، والذي يتضمن الالتزام بـ "تأمين أفضل المواهب" من أجل "معالجة الفجوات الفنية لدى الأندية". وبدلاً من احتكار الأسماء الكبيرة التي قد لا تتناسب مع الفريق، فإن الأندية تريد أن يتم وضع القطع في مكانها.
وتابع أنه قد يكون رونالدو -الذي سيكمل عامه الأربعين في فبراير المقبل- هو نجم الدوري، لكن التركيز ينصب على المستقبل ورعاية المواهب الشابة.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن القواعد الجديدة لموسم 2024 / 2025 التي أقرّتها رابطة الدوري السعودي للمحترفين وبدعم من الاتحاد السعودي لكرة القدم، تزيد من التركيز على التعاقد مع لاعبين تقل أعمارهم عن 21 عاماً "لتعزيز الاستثمار في المواهب الشابة".