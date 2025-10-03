الدرعية يتصدر دوري يلو بثلاثية في شباك الجندل.. والعلا يفرض التعادل على الباطن

وعاد فريق أبها إلى طريق الانتصارات بعد فوزه على مضيفه الزلفي بهدفين دون رد على ملعب نادي الزلفي. سجل الهولندي سيلا سو الهدف الأول من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+12)، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة (66). ورفع أبها رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الزلفي عند 6 نقاط في المركز التاسع.