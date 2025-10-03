الدرعية يتصدر دوري يلو بثلاثية في شباك الجندل.. والعلا يفرض التعادل على الباطن

تغلب فريق الدرعية على ضيفه الجندل بثلاثية نظيفة، ملحقًا به الخسارة الأولى هذا الموسم، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على ملعب إس إتش جي أرينا بنادي الشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل أهداف الدرعية كل من: الكاميروني كيفن نكودو (15)، الجامبي عمر كولي (45)، والإسباني أوسكار رودريجيز (90+7). وبهذه النتيجة رفع الدرعية رصيده إلى 10 نقاط في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الجندل عند 7 نقاط في المركز الخامس.
وفي المدينة المنورة، حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة العلا وضيفه الباطن على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز. سجل المالي عبدالله ديابي هدف الباطن (64)، قبل أن يعدل النتيجة لالعلا اليوناني إفثيميوس كولوريس (80). ورفع العلا رصيده إلى 9 نقاط في وصافة الترتيب، بينما بقي الباطن في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.
وعاد فريق أبها إلى طريق الانتصارات بعد فوزه على مضيفه الزلفي بهدفين دون رد على ملعب نادي الزلفي. سجل الهولندي سيلا سو الهدف الأول من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+12)، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة (66). ورفع أبها رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الزلفي عند 6 نقاط في المركز التاسع.
وتتواصل مباريات الجولة الرابعة السبت، حيث يلتقي العجالة مع العربي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ويستضيف الفيصلي فريق الوحدة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، فيما يحل الجبلين ضيفًا على البكيرية في مدينة البكيرية.