مخالصة وليس جدولة.. ناديان يضغطان على "الرياضة" لإقالة مدربيْهما والوزارةُ توضّح شروطها

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضًا على اللاعبين الأجانب الذي ترغب أندية روشن في بعض الأحيان تغييرهم، لا بد من إجراء مخالصة مالية وليست جدولة.