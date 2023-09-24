مخالصة وليس جدولة.. ناديان يضغطان على "الرياضة" لإقالة مدربيْهما والوزارةُ توضّح شروطها

كشَف الإعلامي الرياضي "وليد الفراج" عن وضع وزارة الرياضة السعودية نظامًا لإقالة المدربين بالدوري من قِبَل رؤساء الأندية.
وأفاد "الفراج" عبر برنامجه "أكشن مع وليد" بأن هناك ناديين بدوري روشن للمحترفين، يضغطون على وزارة الرياضة، لقبول إقالة المدربين؛ مشيرًا إلى أن الوزارة لا تمانع لكن بشرط".
وأوضح "الفراج" أن وزارة الرياضة أخبرت جميع الأندية، أنه في حال إقالة المدرب من قِبَل إدارة النادي لا تتم الإقالة من ميزانية النادي المخصصة له.
وأضاف "الفراج" أنه في حالة الإقالة يتم إنهاء الأمر من النادي، بإحضار ورقة مخالصة مع المدرب وليس جدولة؛ لعدم وجود فوضى وتعرض الأندية للدخول في ديون أخرى.
وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضًا على اللاعبين الأجانب الذي ترغب أندية روشن في بعض الأحيان تغييرهم، لا بد من إجراء مخالصة مالية وليست جدولة.