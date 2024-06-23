لتولي قيادة الفريق بالموسم المقبل.. الإيطالي "جيان بييرو غاسبيريني" يدخل دائرة اهتمام الاتحاد

دخلت إدارة نادي الاتحاد في مفاوضات مع المدرب الإيطالي جيان بييرو غاسبيريني، المدير الفني لفريق أتلانتا الإيطالي.
وبحسب تقارير إعلامية فإن الإدارة الرياضية بنادي الاتحاد فتحت خط المفاوضات مع غاسبيريني مدرب أتلانتا الإيطالي لتولي قيادة الفريق بالموسم المقبل.
وبات المدرب الإيطالي صاحب الـ 66 عاماً من الأسماء القريبة لتولي المهمة خلفاً للأرجنتيني مارسيلو غالاردو.
وتعمل إدارة نادي الاتحاد في الوقت الحالي على التوصل إلى اتفاق مع المدرب الأرجنتيني لإنهاء عقده بالتراضي.
وكانت قد ذكرت تقارير بالأمس تفيد بأن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق إي سى ميلان السابق، بات أحد المرشحين هو الآخر لقيادة الاتحاد خلفاً للأرجنتيني مارسيلو غالاردو.
وأفادت التقارير أن إدارة الاتحاد قدمت عقداً لمدرب إي سي ميلان السابق البالغ من العمر 58 عاماً، والعقد حتى عام 2026 مع خيار التمديد لعام 2027.