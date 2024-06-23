لتولي قيادة الفريق بالموسم المقبل.. الإيطالي "جيان بييرو غاسبيريني" يدخل دائرة اهتمام الاتحاد

وكانت قد ذكرت تقارير بالأمس تفيد بأن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق إي سى ميلان السابق، بات أحد المرشحين هو الآخر لقيادة الاتحاد خلفاً للأرجنتيني مارسيلو غالاردو.