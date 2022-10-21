لجنة الحكام تختتم الاجتماع الدوري الثاني لحكام دوري روشن للمحترفين

وشهد الاجتماع الدوري تنفيذ البرامج بشقيها النظري والعملي؛ حيث أقيم الجانب النظري خلال الفترة الصباحية التي شهدت محاضرات في قانون كرة القدم، إلى جانب مراجعة الحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولات الماضية؛ قدمها كل من: رئيس لجنة الحكام، السويسري مانويل نافارو، ومدير دائرة التحكيم، الأوزبكي فرهاد عبدالله، وأخصائي تحليل الأداء، الإسباني خوسيه سانشيز.