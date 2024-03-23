ضمن استعداده لكأس آسيا.. الأخضر تحت 23 يتجاوز الصين

تغلّب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم على منتخب الصين بنتيجة 1-0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن المعسكر الإعدادي في قطر، والمقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.