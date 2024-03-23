ضمن استعداده لكأس آسيا.. الأخضر تحت 23 يتجاوز الصين

تغلّب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم على منتخب الصين بنتيجة 1-0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن المعسكر الإعدادي في قطر، والمقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
وجاء هدف الأخضر عن طريق اللاعب أحمد الشويفعي في الدقيقة 13 من مجريات الشوط الأول.
ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: أحمد الجبيع في حراسة المرمى، محمد أبو الشامات، مشعل الصبياني، جهاد ذكري، زكريا هوساوي، عيد المولد، زياد الجهني، سعد الناصر، هيثم عسيري، أحمد الغامدي، أحمد الشويفعي.
ويستأنف المنتخب السعودي تحت 23 عامًا الأحد تدريباته، استعدادًا لمواجهة منتخب الصين في المباراة التجريبية الثانية ضمن ختام يوم الثلاثاء المعسكر في قطر.
يُذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المقرر انطلاقها منتصف شهر إبريل المقبل، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.