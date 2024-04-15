لاعبة منتخب التايكوندو "دنيا أبوطالب" تحقق برونزية البطولة الدولية بالعاصمة الصربية بلغراد

حققت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب؛ ثالثة العالم، الميدالية البرونزية في منافسات البطولة الدولية التي تدور رحاها بالعاصمة الصربية بلغراد (وزن 53) كجم بعد فوزها أمس على اللاعبة الصربية (تيودورا) في دور الـ 16، والكرواتية (هيلينا) بدور الثمانية، وتعثرت في نصف النهائي أمام التشيكية (دومينيكا)، لتضيف ميدالية لرصيدها من النتائج المميزة كان آخرها تأهلها المباشر لأولمبياد باريس 2024.
من جهة أخرى وصلت أمس بعثة المنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين والشباب إلى إمارة الفجيرة؛ للمشاركة ضمن وفد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 / 4 إلى 2 /5/ 2024م.
ويمثل منتخب الناشئين كل من "محمد عبدالرحمن، نايف حكمي، وحمد الشنيفي، وعبدالعزيز شبعاني، وعبدالمحسن الشويبي، واللاعبات: صباح عسيري، الين سبعي، أميرة البشر، وهديل إبراهيم، وميرال مطر ولتين مثنى ضمن فرقة الشباب".
وعلى صعيد اللاعبين الشبان، يمثل المنتخب: عبدالله المشرف، عبدالرحمن الشهراني، راكان آل سلمة، وإبراهيم هادي، وعيسى مجرشي، وأحمد بن قاسم، وأنس القرنوس، وأحمد الحسن.
ويشرف فنياً على المنتخب، الوطنيان محمد القحطاني، وفهد الدويسان، وإدارياً مدير المنتخبات ناصر القحطاني، وضحى الرشيد، ومحمد كعبي، وطبياً الأخصائيان إبراهيم كداشي ولارا كاظم.
وستقام منافسات التايكوندو غداً وبعد غد(16 - 17) أبريل الجاري بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة.
من جانبه، أوضح مدير المنتخبات الكابتن ناصر القحطاني، أن الهدف من المشاركة توشح الذهب، مشيراً إلى أن اللاعب السعودي بات معززاً بالخبرة والتجربة من جرّاء المشاركات الماضية على الصعيدين الدولي والعربي.