لاعبة منتخب التايكوندو "دنيا أبوطالب" تحقق برونزية البطولة الدولية بالعاصمة الصربية بلغراد

حققت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب؛ ثالثة العالم، الميدالية البرونزية في منافسات البطولة الدولية التي تدور رحاها بالعاصمة الصربية بلغراد (وزن 53) كجم بعد فوزها أمس على اللاعبة الصربية (تيودورا) في دور الـ 16، والكرواتية (هيلينا) بدور الثمانية، وتعثرت في نصف النهائي أمام التشيكية (دومينيكا)، لتضيف ميدالية لرصيدها من النتائج المميزة كان آخرها تأهلها المباشر لأولمبياد باريس 2024.