بعد مواجهة المغرب.. نجوم الأخضر: استحقينا الفوز وهدفنا النهائي

مدافع المنتخب عبدالإله العمري شدد على أن الفريق كان الأقرب للفوز، وقال: "استحقينا الانتصار، لكن هذه هي كرة القدم. الأهم أننا تأهلنا للدور المقبل، ونعد الجمهور السعودي بالتعويض في المباريات القادمة".