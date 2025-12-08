بعد مواجهة المغرب.. نجوم الأخضر: استحقينا الفوز وهدفنا النهائي

في أعقاب المواجهة التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره المغربي، عبّر لاعبو "الأخضر" عن رضاهم بأداء الفريق رغم خسارة النقاط الكاملة، مؤكدين أن التأهل للدور القادم يعزز الطموحات، وأن التركيز منصبّ على التقدم نحو النهائي.
مدافع المنتخب عبدالإله العمري شدد على أن الفريق كان الأقرب للفوز، وقال: "استحقينا الانتصار، لكن هذه هي كرة القدم. الأهم أننا تأهلنا للدور المقبل، ونعد الجمهور السعودي بالتعويض في المباريات القادمة".
من جانبه، عبّر علي مجرشي عن أسفه لعدم تحقيق العلامة الكاملة، وعلّق بالقول: "نبارك لشقيقنا منتخب المغرب، ونتطلع الآن إلى مواجهة الخميس. نمضي خطوة بخطوة ولا نستغني عن دعم جمهورنا حتى نصل للنهائي بإذن الله".
أما مراد هوساوي، فقد أشاد بأداء "الأخضر" رغم الخسارة، مؤكداً أن المنتخب المغربي سجل من فرصة وحيدة، وقال: "قدمنا مباراة جميلة، ونثق بقدرتنا على الوصول إلى نصف النهائي".
وفي حديثه عن مشاركته الأولى مع المنتخب، أعرب هوساوي عن فخره بالظهور الرسمي، مضيفاً: "الحمد لله على هذه الفرصة، وأعتبر تمثيل الوطن شرفاً عظيماً. سأبذل قصارى جهدي لإسعاد الجماهير".