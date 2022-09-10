لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد العربي لكرة القدم تُصدر قرارات انضباطية.. تَعَرّف عليها

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد العربي لكرة القدم، جملةً من القرارات الانضباطية تجاه ما حدث عقب انتهاء مباراة منتخبي الجزائر والمغرب في نهائي مسابقة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة، الذي أقيم يوم الخميس 8 سبتمبر 2022.