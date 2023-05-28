نادي ضمك: إجراءات قانونية ضد الإساءات لنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أصدر نادي ضمك بيانًا صحفيًّا، ذكر فيه أن الإدارة برئاسة المهندس خالد بن مشعط تود الإشارة إلى تكليف الإدارة القانونية بالنـادي ببـدء اتخـاذ الإجراءات القانونيـة اللازمة ضـد كل إساءة وُجّهت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للكيان الضمكاوي وإدارتـه، ولـكـل من ينتمي لـه؛ إذ تم رصد إساءات عـدة في عـدد من المنصات.
وأضاف النادي بأن الإدارة القانونيـة تعمل على متابعة ورصد كل إساءة تمس الكيان وكل من ينتسب إليه؛ لذلك نؤكد أن مجلس إدارة نـادي ضمـك لـن يتهاون ضـد أي إسـاءة تمسه وتمس النادي ومنسـوبيـه بشكـل مـبـاشـر أو غير مباشر.
وأضاف: ولذلك يجـب التـفـريـق بـوضـوح بين النقد البنَّاء والإساءة وعدم الاحترام، كما نؤكد أيضًا أن أي فعل يصدر مستقبـلاً من أي شخص أو جهـة تـحـت بـنـد الإساءة بحـق النادي ومنسوبيه لن يُقبـل؛ وستُتخـذ الإجراءات القانونيـة تجاه ذلك، وسيتم العمل بذلك من تاريخ إصدار هذا البيان.