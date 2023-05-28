نادي ضمك: إجراءات قانونية ضد الإساءات لنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وأضاف: ولذلك يجـب التـفـريـق بـوضـوح بين النقد البنَّاء والإساءة وعدم الاحترام، كما نؤكد أيضًا أن أي فعل يصدر مستقبـلاً من أي شخص أو جهـة تـحـت بـنـد الإساءة بحـق النادي ومنسوبيه لن يُقبـل؛ وستُتخـذ الإجراءات القانونيـة تجاه ذلك، وسيتم العمل بذلك من تاريخ إصدار هذا البيان.