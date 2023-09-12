وزارة الرياضة تُوقّع اتفاقية مع هيئة الحكومة الرقمية

وتقوم هذه الاتفاقية بتوحيد المنصات التابعة لوزارة الرياضة، والبالغ عددها 18 منصة، لتصبح تحت سقف ومنصة واحدة؛ لتسهيل عمل المستفيدين من الأنشطة والخدمات الرياضية، وتقديم الخدمات الرقمية؛ دعمًا لخطة التحول الرقمي في تحسين وتطوير تجربة المستفيد، إلى جانب تقليل عدد المنصات والقنوات للخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي الحكومي في المملكة؛ وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.