"الرياضة": بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل للاستحواذ على ناديي النجمة والأخدود

أعلنت وزارة الرياضة، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، اليوم، بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل للاستحواذ على ناديي النجمة والأخدود، استكمالًا لخطوات العمل المتواصلة، ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لرؤية المملكة 2030.