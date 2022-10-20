"ابن جلوي" يترأس الوفد السعودي في ختام أعمال الجمعية العموميّة 26 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "أنوك"

نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ترأس نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الوفد السعودي في ختام أعمال الجمعية العموميّة السادسة والعشرين لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية 'أنوك' في العاصمة الكورية سيئول اليوم الخميس برئاسة الدكتور روبين ميتشل.
وشهدت الجمعية، فوز الدكتور ميتشل برئاسة الاتحاد للأعوام الأربعة المقبلة بعد تكليفه بالرئاسة العامين الماضيين.
كما زكت الجمعية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني نائباً لرئيس المجلس عن قارة آسيا، ليُعتمد المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد بعد شغور هذا المنصب خلال العامين السابقين.
واعتمد الاجتماع التقارير المقدمة من قبل اللجان المنظمة للدورات الأولمبية المقبلة، وعلى رأسها أولمبياد باريس 2024، ودورة ألعاب الشباب الشتوية 2024م، ودورة الألعاب الشتوية 2026 والمقرر إقامتها في إيطاليا، ولوس أنجلوس 2028، وبريزبن 2032، والتوصيات المتعلقة في أنشطة اللجان الأولمبية الوطنية ومشاركتها في الدورات التي تشرف عليها اللجنة الأولمبية الدولية.
وهنأ الدكتور روبن ميتشل بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد نيابة عن الأسرة الأولمبية السعودية، معرباً عن تمنياته للاتحاد برئاسة سعادته دوام التقدم والنجاح.
والتقى برئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الدكتور توماس باخ الذي أعرب عن تمنياته بنجاح دورة الألعاب السعودية الأولى التي تقام بالرياض خلال الفترة 27 أكتوبر وحتى السابع من نوفمبر المقبل.
وهنأ الأمير فهد بن جلوي، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني بتزكيته نائباً لرئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في هذه المهمة التي تعكس رفعة وتقدم الحركة الرياضية في دول مجلس التعاون.
واستعرض رئيس الوفد السعودي وبحضور رئيس رابطة الاتحادات الدولية إيفو فيراني، آخر مستجدات ملف دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية التي تستضيفها مدينة الرياض في أكتوبر من العام 2023م.
واجتمع "ابن جلوي" برئيس الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد، لبحث آلية وتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الدولي بشأن دورة الألعاب الآسيوية الشتوية (تروجينا2029).
ومن جهة أخرى، وقع رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي الآسيوي الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد والأمين العام للمجلس الأولمبي الآسيوي الكابتن حسين المسلم ورئيس مقاطعة جيونغسن تشوي سيونق جون صباح اليوم اتفاقية تعاون بين لجنة التعليم بالمجلس والمقاطعة.
وتهدف الاتفاقية؛ إلى الاعتراف باللجنة كجزء من (OCA)، واعتبارها جزءاً تعليمياً من الحديقة الأولمبية الوطنية، والتعاون من أجل التنمية المتبادلة لإنشاء الأكاديمية الأولمبية الآسيوية.
وقال الأمير فهد بن جلوي إن توقيع هذه الاتفاقية خطوة ضمن خطوات قادمة لتعزيز التعليم الأولمبي في القارة الصفراء، مما سيسهم في خلق مجتمع آسيوي على درجة كبيرة من الوعي بالقيم والميثاق الأولمبي، مقدماً شكره وتقديره لرئيس المقاطعة الكورية على تبني هذه الاتفاقية.