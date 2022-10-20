"ابن جلوي" يترأس الوفد السعودي في ختام أعمال الجمعية العموميّة 26 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "أنوك"

واعتمد الاجتماع التقارير المقدمة من قبل اللجان المنظمة للدورات الأولمبية المقبلة، وعلى رأسها أولمبياد باريس 2024، ودورة ألعاب الشباب الشتوية 2024م، ودورة الألعاب الشتوية 2026 والمقرر إقامتها في إيطاليا، ولوس أنجلوس 2028، وبريزبن 2032، والتوصيات المتعلقة في أنشطة اللجان الأولمبية الوطنية ومشاركتها في الدورات التي تشرف عليها اللجنة الأولمبية الدولية.