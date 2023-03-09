بعد الخسارة أمام الاتحاد.. "رونالدو" النصر: محبطون من النتيجة لكن تركيزنا مازال على الموسم

قال لاعب فريق النصر الكروي الأول النجم البرتغالي "رونالدو" عقب خسارة فريقه أمام الاتحاد أمس الخميس، في افتتاح الجولة 20 من دوري روشن، والمسماة بـ"جولة يوم العلم"، عبر حسابه في "تويتر": "محبطون من النتيجة، لكننا لا نزال نركز على موسمنا والمباريات المقبلة، شكراً لجمهور النصر على دعمكم، نعلم أنه يمكننا الاعتماد عليكم".