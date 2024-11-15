غدًا.. "الخليج" يواجه "الدحيل" القطري بحثًا عن صدارة "آسيوية اليد"

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج مع نظيره الدحيل القطري، عند تمام الساعة الـ (7:00) من مساء غدٍ السبت، في ثالث مواجهاته بالمجموعة الثانية في البطولة الآسيوية الـ (27) للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للأندية، والمقامة حاليًا في دولة قطر.