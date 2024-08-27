بأجمل رباعية.. النصر يعود لسكة الانتصارات عبر بوابة الفيحاء

عاد فريق النصر الأول لكرة القدم لسكة الانتصارات عبر بوابة الفيحاء بنتيجة 4/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، بقيادة الحكم ماجد الشمراني، في افتتاح الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.