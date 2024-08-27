بأجمل رباعية.. النصر يعود لسكة الانتصارات عبر بوابة الفيحاء

عاد فريق النصر الأول لكرة القدم لسكة الانتصارات عبر بوابة الفيحاء بنتيجة 4/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، بقيادة الحكم ماجد الشمراني، في افتتاح الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.
سيطر النصر على مجريات اللعب في الشوط الأول، واستطاع أن يحسم النتيجة لصالحه بهدفين دون مقابل؛ إذ بادر "تاليسكا" بزيارة مرمى حارس الفيحاء عبدالرؤوف الدقيل في الدقيقة السابعة إثر تسديدة أرضية زاحفة.
وسجَّل قائد النصر، النجم "كريستيانو رونالدو"، حضوره بهدف التعزيز في الوقت بدلاً من الضائع "د.45+5" من كرة ثابتة رائعة.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند "د. 49" تألق حارس النصر "بينتو" في الذود عن مرماه بإبعاد كرة خطرة من قدم لاعب الفيحاء نواف الحارثي.
وأضاع "الدون" فرصة هدف ثالث للنصر بشكل غريب "د.60" حين طوح بالكرة من فوق العارضة الفيحاوية، ومثلها أضاع "ماني" في "د. 67".
وسجّل "بروزفيتش" الهدف الثالث للنصر "الاطمئنان" بقذيفة لا تصد في "د.85" بعد تمريرة ولا أجمل، وصلته من "ماني"، فيما قلص "ساكالا" النتيجة لفريقه الفيحاء برأسية في الشباك الصفراء في "د.87".
واختتم "تاليسكا" أهداف النصر بالهدف الرابع في الوقت بدلاً من الضائع "90+5" من كرة ثابتة رائعة، سكنت الشباك الفيحاوية.
وبتلك النتيجة بلغ النصر النقطة الرابعة، فيما بقي الفيحاء دون نقاط.