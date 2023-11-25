مدرب الشباب "إيغور بيسكان": غير سعيد بنتيجة لقاء الأهلي.. نحتاج للوقت لتحسين أداء الفريق

تحدَّث الكرواتي إيغور بيسكان، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، عن مباراة فريقه اليوم أمام نظيره الأهلي، ضمن منافسات الدوري السعودي.
وانتهت المباراة بين الأهلي والشباب بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال إيغور بيسكان خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة: "لا يمكن أن نكون سعداء بعد نهاية المواجهة بنتيجة سلبية. إنني راضٍ عن أداء الفريق بالمباراة؛ فقد دافعنا بشكل جيد، والأهلي يملك لاعبين مميزين".
وأضاف مدرب الشباب: "لقد لعبنا بتوازن، وتحكَّمنا في أوقات كبيرة من المباراة. الأهلي يلعب على أرضه. وفي بعض أوقات الشوط الثاني لم يؤدِّ اللاعبون بشكل جيد".
واستطرد المدرب الكرواتي حديثه: "يجب ألا ننسى أننا نحتاج للوقت للتحسن بعد البداية الصعبة التي واجهت الفريق في بداية الموسم".